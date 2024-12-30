Вже на наступний день стало відомо, хто його замінить. На посаду головного тренера Мілана призначили іншого португальського спеціаліста Сержіу Консейсау, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу.

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Новий етап у кар'єрі

Фахівець підписав контракт з "росонері" до 30 червня 2026 року. Попереднім місцем його роботи був Порту, в якому португалець працював протягом семи років.

Клуб тепло вітає Сержіу та його помічників і бажає їм успішної та плідної роботи,

– йдеться в офіційному повідомленні Мілана.

Зазначимо, що протягом кар'єри Сержіу Консейсау тренував також Ольяненсе, Академіку, Брагу, Віторію Гімараєш та Нант. З Порту він здобув 11 титулів.

Цікаво. Тепер португальському наставнику доведеться протистояти своєму сину Франсіско. 22-річний гравець виступає за Ювентус.

Зазначимо, що Мілан після 17 турів Серії А розташовується на восьмому місці в турнірній таблиці з 27 очками в активі. Символічно, що дебютувати в новому клубі Сержіу Консейсау доведеться саме у грі проти свого сина у півфіналі Суперкубка Італії. Матч відбудеться 3 січня о 21:00.