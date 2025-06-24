Остаться должен кто-то один: Довбик может уйти из Ромы из-за решения нового тренера

Артем Довбик перед сезоном-2024/2025 перешел из Жироны в Рому. В дебютном сезоне в Италии он стал лучшим бомбардиром "волков", однако этого может оказаться недостаточно, чтобы остаться в команде.

В начале июня римский коллектив возглавил Джан Пьеро Гасперини. Он планирует перестройку состава, которая коснется и линии атаки, сообщает 24 Канал со ссылкой на RomaPress.

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Довбик оказался под угрозой трансфера

В частности, Рома планирует попрощаться с одним из центральных нападающих во время летнего трансферного окна. Под угрозой ухода оказались Артем Довбик и Тэмми Абрахам.

Оба игрока не убедили итальянского наставника своими выступлениями в предыдущей кампании. Поэтому сейчас их одновременное пребывание в команде невозможно не только из-за игровых, но и экономических причин.

По информации итальянской прессы, перед новым тренером стоит непростой выбор – он давно хотел поработать с англичанином, но профиль украинского форварда лучше подходит под игровой стиль Гасперини. Поэтому опытный специалист планирует оценить в тренировочном процессе этих футболистов, после чего примет окончательное решение.

К слову. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, в которых забил 17 голов и отдал четыре ассиста. Тэмми Абрахам сыграл такое же количество поединков в аренде в составе Милана – десять забитых мячей и семь результативных передач.

Напомним, что ранее украинский форвард объяснил, почему в Серии А забивать голы намного труднее, чем в Ла Лиге.