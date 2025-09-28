Римская Рома в 5-м туре итальянской Серии А встречалась с Вероной. Одним из героев поединка стал украинский форвард "волков" Артем Довбик.

Поединок 5-го тура Серии А Рома – Верона состоялся в воскресенье, 28 сентября. Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини впервые доверил место в стартовом составе Артему Довбику, пишет 24 Канал.

Как Довбик забил первый гол в сезоне?

Уже в дебюте матча Артем Довбик открыл счет собственным голам в сезоне. Украинец ударом головой замкнул навес от партнера по команде Зеки Челика. Отметим мастерство форварда, который пробил из неудобного положения в окружении игроков Вероны.

На 60-й минуте встречи Гасперини посадил на скамейку запасных Довбика, выпустив на поле основного форварда Ромы в этом сезоне Эвана Фергюсона.

За 11 минут до завершения матча Матиас Суле сыграл на добивании, установив окончательный счет. Рома одержала четвертую победу в чемпионате и вышла на второе место в таблице.

Рома – Верона 2:0

Голы: Довбик, 7, Суле, 79

Какая статистика Довбика в Роме?