Рома одержала очередную победу в Серии А и приблизилась к зоне Лиги чемпионов: как сыграл Довбик

Римский клуб вернулся на победную тропу после двух ничьих с прямыми конкурентами. Победу команде Клаудио Раньери принес конкурент Артема Довбика по позиции.

Рома – Верона 1:0

Гол: Шомуродов, 4.

В чемпионате Италии 2024-2025 проходят матчи 33 тура Серии А в эти выходные. Среди трех встреч субботы была и игра с участием Ромы, которая принимала Верону, сообщает 24 Канал.

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Справились без Довбика

Римская команда набрала прекрасный ход и до сих пор не проиграла ни одного матча чемпионата в 2025 году. В феврале и марте "волки" вообще выиграли семь встреч подряд, благодаря чему они ворвались в гонку за Лигой чемпионов.

Встреча против Вероны была прекрасным шансом наверстывать отставание от топ-четвёрки. Перед игрой стало известно, что украинец Артем Довбик тренировался отдельно из-за неудовлетворительной физической формы. По крайней мере Клаудио Раньери раскритиковал форварда публично.

Поэтому ожидаемо, что Довбик оказался на скамейке запасных. Его же конкурент за место в основе Эльдор Шомуродов сполна этим воспользовался, забив уже на четвертой минуте после паса от Суле.

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В целом по игре Верона не уступала хозяевам, но римляне сделали ставку на надежную игру в защите. Довбик же вышел на замену на последние 20 минут и почти сразу опасно пробил с разворота. Мяч прошел рядом со стойкой.

Но Рома и не сильно пыталась удвоить счет, поэтому в итоге вполне удовлетворилась минимальной победой. Три очка позволили римлянам подняться на шестую строчку и расположиться в двух баллах позади топ-четверки. Впрочем, у всех конкурентов еще есть по матчу в запасе.