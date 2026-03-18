Абрамовича хотят судить из-за того, что олигарх не передал деньги Украине

В Великобритании готовятся подать в суд на Романа Абрамовича из-за невыполненного обещания. Речь идет о средствах от продажи Челси, которые до сих пор не передали Украине.

Ситуация вокруг замороженных миллиардов снова обострилась. Британские власти требуют, чтобы деньги пошли на помощь пострадавшим от войны украинцам, пишет The Guardian.

Смотрите также "Это была жесть": экс-игрок Челси шокировал историей из Москвы

Почему Великобритания хочет судиться с Абрамовичем?

После продажи Челси в 2022 году средства должны были быть направлены на гуманитарные нужды, связанные с войной в Украине. Однако деньги остаются замороженными на счетах в Великобритании.

Британское правительство настаивает, что Роман Абрамович не выполнил условий договоренностей. Поэтому рассматривается вариант судебного иска, чтобы разблокировать и направить эти средства на помощь Украине.

Что известно о деньгах и их судьбе?

Сумма от продажи клуба составляет около 2,5 миллиарда фунтов. Она должна была пойти на поддержку жертв войны, однако процесс затянулся из-за юридических и политических нюансов.

В Великобритании подчеркивают, что средства не могут оставаться заблокированными бесконечно. Если компромисса с Абрамовичем не будет, дело может перейти в суд, чтобы принудительно решить вопрос финансирования помощи Украине.

Ранее блогер Игорь Бурбас обвинил главу УАФ в связи с российским миллиардером. Мол, в 2015 году Шевченко вошел в компанию по добыче золота на Чукотке в партнерстве с олигархом. Президент Ассоциации футбола назвал это неправдой.

Что известно о периоде Абрамовича в Челси?