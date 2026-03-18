Ситуація довкола заморожених мільярдів знову загострилася. Британська влада вимагає, аби гроші пішли на допомогу постраждалим від війни українцям, пише The Guardian.

Чому Британія хоче судитися з Абрамовичем?

Після продажу Челсі у 2022 році кошти мали бути спрямовані на гуманітарні потреби, пов’язані з війною в Україні. Однак гроші залишаються замороженими на рахунках у Великій Британії.

Британський уряд наполягає, що Роман Абрамович не виконав умов домовленостей. Через це розглядається варіант судового позову, щоб розблокувати і спрямувати ці кошти на допомогу Україні.

Що відомо про гроші та їхню долю?

Сума від продажу клубу становить близько 2,5 мільярда фунтів. Вона мала піти на підтримку жертв війни, однак процес затягнувся через юридичні та політичні нюанси.

У Великій Британії підкреслюють, що кошти не можуть залишатися заблокованими безкінечно. Якщо компромісу з Абрамовичем не буде, справа може перейти до суду, щоб примусово вирішити питання фінансування допомоги Україні.

Раніше блогер Ігор Бурбас звинуватив очільника УАФ у зв'язку з російським мільярдером. Мовляв, у 2015 році Шевченко увійшов в компанію з видобутку золота на Чукотці в партнерстві з олігархом. Президент Асоціації футболу назвав це неправдою.

