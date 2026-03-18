Ситуация вокруг замороженных миллиардов снова обострилась. Британские власти требуют, чтобы деньги пошли на помощь пострадавшим от войны украинцам, пишет The Guardian.
Почему Великобритания хочет судиться с Абрамовичем?
После продажи Челси в 2022 году средства должны были быть направлены на гуманитарные нужды, связанные с войной в Украине. Однако деньги остаются замороженными на счетах в Великобритании.
Британское правительство настаивает, что Роман Абрамович не выполнил условий договоренностей. Поэтому рассматривается вариант судебного иска, чтобы разблокировать и направить эти средства на помощь Украине.
Что известно о деньгах и их судьбе?
Сумма от продажи клуба составляет около 2,5 миллиарда фунтов. Она должна была пойти на поддержку жертв войны, однако процесс затянулся из-за юридических и политических нюансов.
В Великобритании подчеркивают, что средства не могут оставаться заблокированными бесконечно. Если компромисса с Абрамовичем не будет, дело может перейти в суд, чтобы принудительно решить вопрос финансирования помощи Украине.
Ранее блогер Игорь Бурбас обвинил главу УАФ в связи с российским миллиардером. Мол, в 2015 году Шевченко вошел в компанию по добыче золота на Чукотке в партнерстве с олигархом. Президент Ассоциации футбола назвал это неправдой.
Что известно о периоде Абрамовича в Челси?
- Российский олигарх приобрел лондонский клуб в 2003 году почти за 200 миллионов долларов.
- Он начал очень много инвестировать в "синих" и за время его правления клуб получил 19 трофеев, в частности, дважды триумфовал в Лиге чемпионов (данные Transfermarkt).
- Сделка по продаже Челси была завершена в конце мая 2022 года. Средства поступили на банковский счет в Великобритании, контролируемый компанией Абрамовича Fordstam.
- С тех пор переговоры с олигархом зашли в тупик, ведь он не собирается их тратить исключительно на нужды Украины, а настаивает, что деньги должны поступить также россиянам, которые пострадали от войны.