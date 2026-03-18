Ситуация вокруг замороженных миллиардов снова обострилась. Британские власти требуют, чтобы деньги пошли на помощь пострадавшим от войны украинцам, пишет The Guardian.

Почему Великобритания хочет судиться с Абрамовичем?

После продажи Челси в 2022 году средства должны были быть направлены на гуманитарные нужды, связанные с войной в Украине. Однако деньги остаются замороженными на счетах в Великобритании.

Британское правительство настаивает, что Роман Абрамович не выполнил условий договоренностей. Поэтому рассматривается вариант судебного иска, чтобы разблокировать и направить эти средства на помощь Украине.

Что известно о деньгах и их судьбе?

Сумма от продажи клуба составляет около 2,5 миллиарда фунтов. Она должна была пойти на поддержку жертв войны, однако процесс затянулся из-за юридических и политических нюансов.

В Великобритании подчеркивают, что средства не могут оставаться заблокированными бесконечно. Если компромисса с Абрамовичем не будет, дело может перейти в суд, чтобы принудительно решить вопрос финансирования помощи Украине.

