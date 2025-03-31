Яремчука сравнили с супергероем после установления исторического рекорда, который держался 43 года

В воскресенье, 30 марта, состоялись матчи первого тура чемпионской группы греческой Суперлиги. В одном из них Олимпиакос дома принимал Панатинаикос.

Главным героем "дерби вечных врагов" стал украинский нападающий Роман Яремчук. Он вышел в стартовом составе "красно-белых" и отметился дублем, который помог команде одержать победу со счетом 4:2.

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Замечательная пресса для украинца

Первый гол он забил уже на 47-й секунде. Благодаря этому он побил "вечный" рекорд принципиального противостояния, который держался с сезона-1981/1982.

Это взятие ворот стало самым быстрым в истории "дерби вечных врагов". Предыдущим рекордсменом был Такис Персиас, который забил гол в кубковом матче на 58-й секунде.

За свой перформанс Роман Яремчук получил заслуженное признание от греческой прессы. Его сравнили с супергероем вселенной Marvel, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport24.

"Мендилибар снимает новые Мстители с Яремчуком в главной роли лучшего из мстителей. Роман – особенный, учитывая, какой перезапуск он сделал. Ходили слухи, что он покинет клуб в январе, но украинец остался и перевернул игру таким волшебным образом, на что способны нападающие.

Форварды живут своими голами, а когда они не забивают, то первыми понимают, что уверенность пропала, причем не столько у тренера, сколько у болельщиков, и Яремчук это почувствовал. В конце концов, он вернулся с новыми силами и стал стабильно забивать", – написало издание.

Справка. В последних семи матчах за Олимпиакос Роман Яремчук совершил восемь результативных действий. Всего в нынешнем сезоне он сыграл за "красно белых" 27 поединков, в которых забил восемь голов и отдал два ассиста.

Отметим, что следующую игру Олимпиакос проведет 2 апреля на выезде против АЕК в полуфинале Кубка Греции. Это будет ответный матч, в первом поединке "красно-белые" разгромили соперника со счетом 6:0, а Роман Яремчук сделал дубль и отдал результативную передачу.