Футболист сборной Украины близок к переходу в клуб из топового чемпионата Европы
- Роман Яремчук может перейти во французский клуб Лион на условиях платной аренды с опцией выкупа.
- Переговоры между клубами продолжаются, а решение по финансовым условиям еще не принято.
Роман Яремчук в ближайшее время может покинуть греческий Олимпиакос. Украинским футболистом заинтересовались в одном из топовых европейских чемпионатов.
Журналист и инсайдер Саша Тавольери сообщил, что над подписанием футболиста сборной Украины работает клуб из Франции. Кроме того, он рассказал о деталях возможной сделки.
Кто планирует подписать Яремчука?
Известно, что Роман Яремчук может оказаться в Лионе. По данным источника, между клубами продолжаются продвинутые переговоры по трансферу украинского нападающего, а именно речь идет о платной аренде футболиста с опцией выкупа.
Относительно финансовых условий, то они еще не определены. По имеющейся информации, стороны планируют прийти к договоренности о переходе футболиста сборной Украины до 28 января перед финальными матчами основного этапа Лиги чемпионов.
Главный тренер Паулу Фонсека уже принял решение о месте Яремчука в команде. Он планирует соединить украинского форварда вместе с Эндриком, которого французский клуб арендовал у Реала.
Что известно о карьере Яремчука в Олимпиакосе?
Украинский нападающий присоединился к Олимпиакосу летом 2024 года, перейдя из Брюгге.
Ранее греческие СМИ сообщали, что Брюгге может получить бонус за трансфер украинца в размере 5 миллионов евро.
По данным Transfermarkt, действующий контракт Яремчука с Олимпиакосом рассчитан до лета 2028 года. Отметим, что украинский форвард вместе со своим клубом стал чемпионом Греции, выиграл национальный Кубок и победил в Суперкубке страны.
В текущем сезоне Яремчук сыграл в 15 матчах за Олимпиакос, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.