Яремчук забил в третьей игре подряд и помог Лиону вырвать важнейшую победу в битве за ЛЧ

В чемпионате Франции подошел к завершению 32-й тур сезона 2025 –2026. Внимание украинских фанатов было приковано к игре с участием Лиона.

В составе команды Паулу Фонсеки выступает игрок сборной Украины Роман Яремчук. Лион ведет тяжелую борьбу за путевку в Лигу чемпионов, сообщает 24 Канал.

Как забил Яремчук?

В прошлый уикенд Лион встречался с прямым конкурентом в лице Ренна. Фонсека нечасто выпускает Яремчука с первых минут, но на этот раз доверился украинцу.

В конце концов тот довольно быстро отплатил тренеру за доверие. Лион пропустил быстрый гол, но уже в середине первого тайма Роман восстановил паритет в счете.

Украинец отлично воспользовался подачей с фланга от Толиссо и головой в упор расстрелял ворота Ренна. Таким образом форвард продолжил свою забивную серию за Лион.

Что сказал Яремчук?

Роман отличился в третьем матче подряд за "ткачей". В целом же это пятый гол Яремчука за французский клуб. После встречи украинец сдержанно высказался о своем голе.

Это был сложный матч. Первый их гол, возможно, вообще станет голом года. После этого мы начали лучше играть и создавать моменты. Было важно быстро забить первый мяч. Мы заслуживаем эти три очка. Спасибо болельщикам, поддержка сегодня была невероятной. Впереди еще два финала,

– передает слова Яремчука издание RMC Sport.

Ренн не сдавался и смог забить еще раз. Однако Лион смог поразить ворота Самба еще трижды и вырвать ключевую победу (4:2). Яремчук провел на поле 70 минут и получил оценку 7,8 от Sofascore.

Попадет ли Лион в Лигу чемпионов?