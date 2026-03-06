Наконец-то прорвало: лидер сборной Украины забил свой первый гол во Франции
- Роман Яремчук забил свой первый гол за Лион в матче Кубка Франции.
- Однако команде Фонсеки не удалось пройти Ланс в серии пенальти.
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук продолжает достигать прогресса во Франции. Нападающий зимой перебрался в Лион и успешно себя зарекомендовал.
Яремчуку удалось выиграть конкуренцию за место в основе. А в четверг, 5 марта, нападающий наконец отметился первым голом в новом клубе, сообщает 24 Канал.
Как Яремчук забил в Кубке?
Команда Паулу Фонсеки играла матч Кубка Франции на своем поле. Соперником "ткачей" был крепкий Ланс, который в чемпионате идет на второй строчке.
Уже во втором матче подряд тренер доверил Яремчуку место в старте и тот оправдал доверие к себе. На 67-й минуте украинец откликнулся на подачу Имбера с фланга и головой пробил кипера.
Роман Яремчук оформил дебютный гол в Лионе: смотреть видео
Правда, до этого Ланс уже создал себе гандикап. В первом тайме гости забили дважды, поэтому мяч Романа лишь сократил отставание. Лион продолжал давить и смог спастись в компенсированное время.
Имбер к ассисту добавил еще и гол, поймав кипера на неудачном выходе из ворот. Счет 2:2 – и по регламенту Кубка Франции команды сразу перешли к серии пенальти.
К сожалению, там Ланс был более успешным. Его игроки реализовали все пять ударов, тогда как из лионцев не забил Ниакате. Поэтому Лион прекратил борьбу за Кубок. В полуфинале будут играть Ланс, Ницца, Страсбург и Тулуза.
Обзор матча Лион – Ланс: смотреть видео
Что известно о Романе Яремчуке?
- Нападающий перебрался в Лион этой зимой на правах аренды. До этого Яремчук выступал полтора года за Олимпиакос, где не смог завоевать место в основе.
- Матч против Ланса стал четвертым для Романа в составе "ткачей". В нем он забил свой дебютный гол в команде, тогда как полторы недели назад записал на свой счет ассист в игре со Страсбургом.
- К сожалению, три последних матча французский клуб проиграл. Сейчас подопечные Фонсеки идут третьими в чемпионате, что даст право на прямую путевку в Лигу чемпионов.
- Отрыв от Марселя составляет всего два балла. При этом Лион продолжает выступления в Лиге Европы, где выиграл основной этап и квалифицировался в 1/8 финала. Там соперником "ткачей" станет испанская Сельта.