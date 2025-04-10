Яремчук может присоединиться к другим украинцам в Турции
- Роман Яремчук может перейти в турецкий Трабзонспор, который заинтересован в нем.
- Олимпиакос планирует избавиться от Яремчука, но решение по его будущему еще не принято.
- Трабзонспор не предпринял конкретных шагов для подписания Яремчука, а Олимпиакос рассматривает варианты с игроком.
- В сезоне 2024/2025 Яремчук забил 8 голов и отдал две результативные передачи в 28 матчах за Олимпиакос.
Украинский нападающий Роман Яремчук заинтересовал клуб, за который уже играют три украинца. Игрок может перейти в чемпионат Турции.
Олимпиакос планирует избавиться от Романа Яремчука уже в конце этого сезона. На украинского форварда продолжают появляться потенциальные кандидаты.
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Новый претендент на Яремчука
Турецкий Трабзонспор проявляет интерес к нападающему сборной Украины.
Конкретных шагов на подписание Яремчука в турецком клубе пока не предпринимали.
Главный тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар сейчас серьезно относится к футболисту, который улучшил свою результативность во второй части сезона-2024/2025. Однако греческий клуб еще не решил, что делать с украинцем.
Справка. В текущей кампании Роман Яремчук сыграл 28 матчей за Олимпиакос, в которых забил 8 голов и отдал две результативные передачи.
Отметим, что Трабзонспор сейчас занимает 11-ю позицию в чемпионате Турции.