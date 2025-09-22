Криштиану Роналду и Лионель Месси навсегда вписали себя в историю любимой игры миллионов. Легенды футбола на протяжении длительного времени демонстрируют высокий уровень.

А споры между болельщиками о величии Криштиану Роналду и Лионеля Месси продолжаются более десятилетия. 24 канал рассказывает о том, кто из легендарных футболистов лучше – португалец или аргентинец.

Что говорит статистика о Роналду и Месси?

Криштиану Роналду превосходит Лионеля Месси по количеству забитых мячей. Португалец имеет в своем активе 945 голов, а на счету аргентинца – 888. Однако у Месси больше общее количество результативных действий, чем у Роналду – 1273 против 1203.

Криштиану Роналду является рекордсменом в истории футбола по количеству голов за сборную – 141 взятие ворот в футболке Португалии. Тогда как у Лионеля Месси 112 забитых мячей в составе Аргентины.

Роналду превосходит Месси по количеству хет-триков – 66 у Криштиану против 57 у Лионеля. По трофеям впереди аргентинский нападающий – 45, а у португальца 34.

Лионель Месси завоевал 8 "Золотых мячей", а у Криштиану Роналду – 5. Аргентинский футболист также имеет преимущество по "Золотым бутсам" – 6 против 4.

Месси с "Золотым мячом" / Фото Getty Images

По количеству выигранных кубков Лиги чемпионов португальский форвард преобладает, аргентинца – 5 против 4 в пользу нападающего Аль-Насра. Более того Криштиану является лучшим бомбардиром в истории турнира.

Роналду с трофеем Лиги чемпионов / Фото Getty Images

Роналду имеет в своем активе 9 побед в национальных чемпионатах – 3 АПЛ с Манчестер Юнайтед, 2 Ла Лиги с Реалом и 2 Серии А с Ювентусом. У Лионеля Месси 12 триумфов – 10 в испанском первенстве с Барселоной и 2 во французской Лиге 1 с ПСЖ.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду выиграл 4 трофея Клубного чемпионата мира, Лионель Месси – 3.

Международных трофеев у Криштиану Роналду и Лионеля Месси одинаковое количество. Португалец выиграл в 2016 году Евро и две Лиги наций – 2019, 2015. У аргентинца с Интер Майами – 2 победы на Копа Америка (2021, 2024) и триумф на чемпионате мира в 2022 году.

Роналду или Месси: кого выбирают футболисты?

Футболисты тоже, как и фаны, имеют своих кумиров, которых считают лучшими в истории. Анхель Ди Мария, который играл с Криштиану Роналду и Лионелем Месси в интервью AS рассказал, кого из легенд ставит на первое место.

В конце концов, лучший игрок - это тот, кто имеет больше всего "Золотых мячей", а у Месси их восемь. Поэтому для меня между ним и Криштиану существует определенная дистанция,

– сказал Ди Мария.

Томас Мюллер неожиданно изменил свое мнение относительно лучшего футболиста мира. Бывший игрок Баварии считает, что для него на первом месте в истории является Лионель Месси.

В первые 10 лет моей карьеры я всегда отдавал предпочтение Криштиану. Теперь, когда я стал немного старше и романтичнее, я больше склоняюсь к стилю, не только к выступлениям, рабочей этики и так далее. И после того, как Месси выиграл чемпионат мира с Аргентиной, я выбираю его", – заявил Мюллер.

Хаби Алонсо, который играл с Криштиану Роналду, выбрал легендарного португальца. Однако испанский экс-футболист и ныне главный тренер Реала заявил, что оба игрока являются легендами.

Криштиану и Месси – большие, но Роналду – лучший для меня,

– высказался Алонсо.

А вот Александр Гарначо из Челси, который является аргентинцем также сделал выбор в пользу Криштиану Роналду. Хавбек "аристократов", что до недавнего времени выступал за Манчестер Юнайтед равняется на португальца.

Кого фанаты считают лучшим футболистом?

В июле 2025 года авторитетное издание Sky Sports провело опрос среди фанов, чтобы определить самого выдающегося футболиста мира. Первое место занял Криштиану Роналду, который набрал 36 процентов голосов.

Результаты голосования от Sky Sports:

1. Криштиану Роналду – 36 процентов.

2. Лионель Месси – 35 процентов.

3. Диего Марадона – 17 процентов.

4. Пеле – 12 процентов.

Вывод такой, что Криштиану Роналду и Лионель Месси безусловно лучшие футболисты в истории. Поэтому нет четкого ответа, кто из них на первом месте, ведь все зависит только от фанатских предпочтений.

