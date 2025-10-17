Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов планеты. И снова болельщикам предложили вечную конкуренцию между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Для формирования рейтинга принимались во внимание заработки футболистов за текущий сезон-2025/2026: зарплаты, призовые и бонусы. Также Forbes включил сюда спонсорские контракты и бизнес, информирует 24 Канал.

Стоит узнать Какова цена Криштиану Роналду: стоимость легенды футбола упала более чем на 90 процентов

Кто из звезд футбола зарабатывает больше всех?

Рейтинг возглавил нападающий саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду. Звездный португалец зарабатывает 230 миллионов долларов, а его общий доход от спонсорских сделок составляет 50 миллионов долларов. Суммарно обладатель пяти "Золотых мячей" зарабатывает 280 миллионов долларов.

Второй самым высокооплачиваемым игроком мира является его вечный конкурент Лионель Месси. Суммарный заработок футболиста Интер Майами составил 130 миллионов долларов. Интересно, что 70 миллионов из них были заработаны вне футбольного поля.

Топ-3 рейтинга замыкает форвард Аль-Иттихад Карим Бензема. Бывший нападающий мадридского Реала за сезон-2025/2026 заработал 100 миллионов долларов благодаря контракту с саудовским клубом, а лишь 4 миллиона – за полем.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков мира:

Криштиану Роналду (Аль-Наср) – 280 миллионов долларов (230 миллионов зарплата + 50 миллионов контракты и бизнес); Лионель Месси (Интер Майами) – 130 (60+70); Карим Бензема (Аль-Иттихад) – 104 (100+4); Килиан Мбаппе (Реал) – 95 (70+25); Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 80 (60+20); Винисиус Жуниор (Реал) – 60 (40+20); Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 55 (35+20); Садио Мане (Аль-Наср) – 54 (50+4) Джуд Беллингем (Реал) – 44 (29+15); Ламин Ямаль (Барселона) – 43 (33+10).

Роналду – первый миллиардер среди футболистов?