Для формування рейтингу брались до уваги заробітки футболістів за поточний сезон-2025/2026: зарплати, призові та бонуси. Також Forbes включив сюди спонсорські контракти та бізнес, інформує 24 Канал.

Хто із зірок футболу заробляє найбільше?

Рейтинг очолив нападник саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду. Зірковий португалець заробляє 230 мільйонів доларів, а його загальний дохід від спонсорських угод складає 50 мільйонів доларів. Сумарно володар п'яти "Золотих м'ячів" заробляє 280 мільйонів доларів.

Другий найоплачуванішим гравцем світу є його вічний конкурент Ліонель Мессі. Сумарний заробіток футболіста Інтер Маямі склав 130 мільйонів доларів. Цікаво, що 70 мільйонів із них були зароблені поза межами футбольного поля.

Топ-3 рейтингу замикає форвард Аль-Іттіхад Карім Бензема. Колишній нападник мадридського Реала за сезон-2025/2026 заробив 100 мільйонів доларів завдяки контракту із саудівським клубом, а лише 4 мільйони – за полем.

Топ-10 найоплачуваніших гравців світу:

Кріштіану Роналду (Аль-Наср) – 280 мільйонів доларів (230 мільйонів зарплата + 50 мільйонів контракти і бізнес); Ліонель Мессі (Інтер Маямі) – 130 (60+70); Карім Бензема (Аль-Іттіхад) – 104 (100+4); Кіліан Мбаппе (Реал) – 95 (70+25); Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 80 (60+20); Вінісіус Жуніор (Реал) – 60 (40+20); Мохаммед Салах (Ліверпуль) – 55 (35+20); Садіо Мане (Аль-Наср) – 54 (50+4) Джуд Беллінгем (Реал) – 44 (29+15); Ламін Ямаль (Барселона) – 43 (33+10).

