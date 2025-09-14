Проте трансферна вартість п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" значно знизилась з віком. 24 канал розповідає, як змінювалась ціна Кріштіану Роналду протягом його футбольної кар'єри.

Як змінювалась трансферна вартість Роналду?

Кріштіану Роналду у 2003 році покинув лісабонський Спортінг, де виступав на початку своєї кар'єри. Тоді португальський футболіст коштував 19 мільйонів євро аж до 2006 року.

З першими успіхами Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед почала зростати його трансферна вартість. У 2006 – 2007 роках легендарного португальця оцінювали у 50 – 70 мільйонів євро.

У 2008 році Роналду коштував 80 – 90 мільйонів євро. А у 2009 році Реал заплатив за Кріштіану рекордні на той час 94 мільйони євро – його трансферна вартість після переходу у "Королівський клуб" зросла до 100 мільйонів євро.

У 2011 – 2013 роках Кріштіану Роналду перебував на піку своєї форми та коштував 120 мільйонів євро. У наступні декілька років трансферна вартість п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" трималась на рівні 110 мільйонів євро.

З роками ціна на Роналду зменшилась від 100 до 20 мільйонів євро. В Аль-Наср Кріштіану перейшов у 2022 році на правах вільного агента після розірвання угоди з Манчестер Юнайтед.

Яка зараз ціна у Роналду?

Трансферна вартість Кріштіану Роналду змінилася після переходу у саудівський Аль-Наср. Причною для зниження ціни став вік португальського футболіста та менш конкурентна ліга.

За даними Transfermarkt, трансферна вартість Кріштіану Роналду оцінюється у 12 мільйонів євро. Ціна португальця з моменту піку його кар'єри впала аж на 93 відсотки.

Попри хорошу гру футболіста його трансферна вартість навряд чи збільшиться, а може зовсім скоро легенда завершить футбольну кар'єру.

Що відомо про Роналду в Аль-Насрі?