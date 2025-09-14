Однако трансферная стоимость пятикратного обладателя “Золотого мяча” значительно снизилась с возрастом. 24 канал рассказывает, как менялась цена Криштиану Роналду в течение его футбольной карьеры.

Как менялась трансферная стоимость Роналду?

Криштиану Роналду в 2003 году покинул лиссабонский Спортинг, где выступал в начале своей карьеры. Тогда португальский футболист стоил 19 миллионов евро вплоть до 2006 года.

С первыми успехами Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед начала расти его трансферная стоимость. В 2006 – 2007 годах легендарного португальца оценивали в 50 – 70 миллионов евро.

В 2008 году Роналду стоил 80 – 90 миллионов евро. А в 2009 году Реал заплатил за Криштиану рекордные на то время 94 миллиона евро – его трансферная стоимость после перехода в “Королевский клуб” выросла до 100 миллионов евро.

В 2011 – 2013 годах Криштиану Роналду находился на пике своей формы и стоил 120 миллионов евро. В последующие несколько лет трансферная стоимость пятикратного обладателя "Золотого мяча" держалась на уровне 110 миллионов евро.

С годами цена на Роналду уменьшилась от 100 до 20 миллионов евро. В Аль-Наср Криштиану перешел в 2022 году на правах свободного агента после расторжения соглашения с Манчестер Юнайтед.

Какая сейчас цена у Роналду?

Трансферная стоимость Криштиану Роналду изменилась после перехода в саудовский Аль-Наср. Причиной для снижения цены стал возраст португальского футболиста и менее конкурентная лига.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Криштиану Роналду оценивается в 12 миллионов евро. Цена португальца с момента пика его карьеры упала аж на 93 процента.

Несмотря на хорошую игру футболиста его трансферная стоимость вряд ли увеличится, а может совсем скоро легенда завершит футбольную карьеру.

Что известно о Роналду в Аль-Насри?