Роналду или Месси: Википедия определила, кто из звезд футбола популярнее
- Криштиану Роналду в списке самых популярных статей Википедии на 6-м месте с 209 миллионами просмотров, тогда как Лионель Месси на 11-м с 169 миллионами.
- Месси имеет больше трофеев за карьеру, но Роналду больше побед в Лиге Чемпионов и национальных турнирах.
В честь своего 25-летия Википедия обнародовала список из 25 страниц, которые читали больше всего за все время существования проекта. В топе оказались статьи только о двух спортсменах.
Вполне ожидаемо больше всего внимания читателей онлайн-энциклопедии привлекли Лионель Месси и Криштиану Роналду. Теперь у фанов одного из футболистов есть возможность доказать, что их кумир популярнее, пишет 24 Канал со ссылкой на Popular Science.
Где Месси и Роналду в списке самых частых запросов Википедии?
Криштиану Роналду оказался на шестой строчке рейтинга: с начала подсчета просмотров в 2008 году статью о нем читали 209 миллионов 262 тысяч раз.
А вот Лионель Месси лишь 11-ый: детали его биографии заинтересовали пользователей чуть более 169 миллионов раз.
Справедливости ради отметим, что Роналду провел на самом высоком уровне на несколько лет больше аргентинца – Криштиану уже в сезоне 2002/03 был основным в Спортинге, а Месси стабильно закрепился в основе Барселоны с 2006 года.
Кто лучший – Роналду или Месси?
- Согласно статистике, приведенной на отдельном сайте Messi vs Ronaldo, у португальца больше забитых мячей – 959 против 896. При этом по среднему показателю "минут на гол" лидирует аргентинец.
- Что касается трофеев за всю карьеру, то большой отрыв имеет Месси – 48 против 36. Аргентинец чаще становился чемпионом страны, но по количеству побед в Лиге чемпионов Роналду впереди 5 против 4.
- Роналду со сборной Португалии выигрывал чемпионат Европы и дважды Лигу Наций. Месси с Аргентиной дважды получал титул Копа Америка и еще один раз – Кубок мира.
- По "Золотым мячам" преимущество у Месси – 8 против 5.