28 января, 11:58
Обновлено - 13:03, 28 января

Россия мечтает провести Олимпиаду вместе со страной НАТО: в Москве сделали странное заявление

Николай Брежицкий
Основные тезисы
  • Светлана Журова, бывшая олимпийская чемпионка и депутат Госдумы, предложила провести Олимпиаду 2038 года вместе с Финляндией,, которая является членом НАТО.
  • Идея совместной организации вызвала сомнения и критику экспертов и политиков из-за организационных расходов и напряженных отношений между Финляндией и Россией.

Бывшая олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия готова провести Олимпийские игры вместе с Финляндией. По ее словам, организовать соревнования можно в 2038 году.

Журова убеждена, что Россия имеет достаточно спортивной и инфраструктурной базы, чтобы провести Олимпиаду "на отлично". Она заявила, что страна готова организовать соревнования "хоть завтра", пишет 24 Канал.

Что сказала Журова?

Бывшая олимпийская чемпионка по конькобежному спорту рассказала о своем "сценарии будущего". Среди городов, которые могли бы принять главные спортивные соревнования четырехлетия Журова назвала Москву, Казань, Сочи и Санкт-Петербург. Последний, по ее мнению, мог бы объединить усилия и использовать географическое соседство с Хельсинки.

По ее словам, такой формат может стать реальным не ранее чем в 2038 году, поскольку календарь Олимпийских игр уже расписан. В то же время единоличное проведение Игр из-за больших финансовых затрат становится сложным.

Пока мир готовится к Олимпийским играм в Милане

Ближайшие Олимпийские игры зимнего цикла запланированы в Италии (Милан-Кортина-д'Ампеццо) с 6 по 22 февраля 2026 года, и Россия не будет выступать там под собственным флагом.

По сообщению CBS News, Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, но только в нейтральном статусе, сохранив те же санкции, что и на Играх в Париже.

Финляндия, которая с 2023 года является членом НАТО, имеет напряженные отношения с Москвой, в частности после полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на это, идея совместных Игр звучит провокационно как в политической, так и в спортивной плоскости.

Экспертное мнение: реалистично или фантастично?

  • Наблюдатели ставят под сомнение реализацию идеи: такое предложение уже вызвало шквал критики экспертов и политиков.
  • Организационные требования Олимпиады: огромные расходы и многолетнее планирование.
  • Международная реакция на российскую агрессию: многие страны выступают против возвращения России к спортивным соревнованиям.
  • Кроме официальных позиций стран-правительств, норвежские спортсменки выступили против допуска россиян на Олимпиаду-2026. В частности, как сообщало ABC Nyheter, три норвежские лыжницы публично высказались против возвращения российских атлетов в соревнования.
  • Дипломатические риски: совместное проведение соревнований с Россией для страны НАТО выглядит странно и фактически невозможно.