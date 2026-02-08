Хотел медаль – получил унижение: на Олимпиаде отклонили протест сторонника Путина
- На Олимпиаде-2026 россиянин Савелий Коростелев подал протест из-за того, что французский лыжник Матис Делож сократил дистанцию, но протест отклонили.
- Жюри оставило результаты без изменений, и Коростелев остался четвертым, в то же время француз получил желтую карточку за нарушение.
На Олимпиаде-2026 вспыхнул очередной скандал с участием россиян. Лыжник Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, подал протест после завершения гонки.
Россиянин финишировал четвертым в скиатлоне, проиграв 1,6 секунды бронзовому призеру. После гонки команда Коростелева обжаловала результат, но протест отклонили, информирует 24 Канал.
Что возмутило россиянина?
Представители Коростелева заявили, что французский спортсмен Матис Делож, который стал серебряным призером, направленно сократил дистанцию, заехав не в тот поворот.
Жюри соревнований отклонило протест российской стороны, оставив результаты без изменений – Делож сохранил серебряную медаль, а Коростелев остался без подиума.
Организаторы отметили, что француз получил лишь желтую карточку за нарушение, и этого оказалось достаточно.
Золото в скиатлоне завоевал норвежец Йоханнес Клебо, серебро получил француз Матис Делож, а бронзу – еще один норвежец Мартин Ньенгет.
Позиция Коростелева
После гонки Коростелев рассказал metaratings, что четвертое место – худшее на Олимпиаде. Среди причин своей неудачи на финише россиянин назвал "неправильно выбранную позицию перед последним подъемом".
Ранее Коростелев нарушал принцип нейтральности. Он лайкал в инстаграме пропутинский и провоенный контент спортсменки Вероники Степановой. Кроме того, лыжника характеризовали как "солдата" в клубе ЦСКА, связанном с российскими вооруженными силами.
Кто из россиян выступает на Олимпиаде?
- К соревнованиям были допущены 13 атлетов, которые прошли многоуровневую проверку и соответствуют требованиям нейтрального статуса.
- Это спортсмены, которые не должны публично поддерживать войну против Украины и не связаны с армией или силовыми структурами России. Они будут выступать без флага, герба и гимна.
- Это горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, саночники Павел Репилов и Дарья Олесик, фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. К участию в соревнованиях по ски-альпинизму пригласили Никиту Филиппова, а по шорт-треку – Ивана Посашкова и Алену Крылову.
- В других сборных на Олимпиаде тоже есть россияне. В Грузии таких 75% от общего количества участников.