Хотел медаль – получил унижение: на Олимпиаде отклонили протест сторонника Путина

На Олимпиаде-2026 вспыхнул очередной скандал с участием россиян. Лыжник Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, подал протест после завершения гонки.

Россиянин финишировал четвертым в скиатлоне, проиграв 1,6 секунды бронзовому призеру. После гонки команда Коростелева обжаловала результат, но протест отклонили, информирует 24 Канал.

Что возмутило россиянина?

Представители Коростелева заявили, что французский спортсмен Матис Делож, который стал серебряным призером, направленно сократил дистанцию, заехав не в тот поворот.

Жюри соревнований отклонило протест российской стороны, оставив результаты без изменений – Делож сохранил серебряную медаль, а Коростелев остался без подиума.

Организаторы отметили, что француз получил лишь желтую карточку за нарушение, и этого оказалось достаточно.

Золото в скиатлоне завоевал норвежец Йоханнес Клебо, серебро получил француз Матис Делож, а бронзу – еще один норвежец Мартин Ньенгет.

Позиция Коростелева

После гонки Коростелев рассказал metaratings, что четвертое место – худшее на Олимпиаде. Среди причин своей неудачи на финише россиянин назвал "неправильно выбранную позицию перед последним подъемом".

Ранее Коростелев нарушал принцип нейтральности. Он лайкал в инстаграме пропутинский и провоенный контент спортсменки Вероники Степановой. Кроме того, лыжника характеризовали как "солдата" в клубе ЦСКА, связанном с российскими вооруженными силами.

Кто из россиян выступает на Олимпиаде?