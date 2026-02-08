Хотів медаль – отримав приниження: на Олімпіаді відхилили протест прихильника Путіна

На Олімпіаді-2026 спалахнув черговий скандал за участі росіян. Лижник Савелій Коростельов, який виступає у нейтральному статусі, подав протест після завершення гонки.

Росіянин фінішував четвертим у скіатлоні, програвши 1,6 секунди бронзовому призеру. Після гонки команда Коростельова оскаржила результат, але протест відхилили, інформує 24 Канал.

Що обурило росіянина?

Представники Коростельова заявили, що французький спортсмен Матіс Делож, який став срібним призером, спрямовано скоротив дистанцію, заїхавши не в той поворот.

Журі змагань відхилило протест російської сторони, залишивши результати без змін – Делож зберіг срібну медаль, а Коростельов залишився без подіуму.

Організатори зазначили, що француз отримав лише жовту картку за порушення, і цього виявилося достатньо.

Золото у скіатлоні виборов норвежець Йоганнес Клебо, срібло здобув француз Матіс Делож, а бронзу – ще один норвежець Мартін Ньєнгет.

Позиція Коростельова

Після гонки Коростельов розповів metaratings, що четверте місце – найгірше на Олімпіаді. Серед причин своєї невдачі на фініші росіянин назвав "неправильно вибрану позицію перед останнім підйомом".

Раніше Коростельов порушував принцип нейтральності. Він лайкав в інстаграмі пропутінський та провоєнний контент спортсменки Вероніки Степанової. Крім цього, лижника характеризували як "солдата" у клубі ЦСКА, що пов’язаний з російськими збройними силами.

Хто з росіян виступає на Олімпіаді?