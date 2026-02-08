Росіянин фінішував четвертим у скіатлоні, програвши 1,6 секунди бронзовому призеру. Після гонки команда Коростельова оскаржила результат, але протест відхилили, інформує 24 Канал.
Що обурило росіянина?
Представники Коростельова заявили, що французький спортсмен Матіс Делож, який став срібним призером, спрямовано скоротив дистанцію, заїхавши не в той поворот.
Журі змагань відхилило протест російської сторони, залишивши результати без змін – Делож зберіг срібну медаль, а Коростельов залишився без подіуму.
Організатори зазначили, що француз отримав лише жовту картку за порушення, і цього виявилося достатньо.
Золото у скіатлоні виборов норвежець Йоганнес Клебо, срібло здобув француз Матіс Делож, а бронзу – ще один норвежець Мартін Ньєнгет.
Позиція Коростельова
Після гонки Коростельов розповів metaratings, що четверте місце – найгірше на Олімпіаді. Серед причин своєї невдачі на фініші росіянин назвав "неправильно вибрану позицію перед останнім підйомом".
Раніше Коростельов порушував принцип нейтральності. Він лайкав в інстаграмі пропутінський та провоєнний контент спортсменки Вероніки Степанової. Крім цього, лижника характеризували як "солдата" у клубі ЦСКА, що пов’язаний з російськими збройними силами.
Хто з росіян виступає на Олімпіаді?
- До змагань допустили 13 атлетів, які пройшли багаторівневу перевірку та відповідають вимогам нейтрального статусу.
- Це спортсмени, які не мають публічно підтримувати війну проти України та не пов’язані з армією чи силовими структурами Росії. Вони виступатимуть без прапора, герба та гімну.
- Це гірськолижники Юлія Плешкова та Семен Єфімов, саночники Павло Репілов і Дар’я Олесик, фігуристи Петро Гуменник та Аделія Петросян, лижники Савелій Коростельов і Дар’я Непряєва, ковзанярки Ксенія Коржова та Анастасія Семенова. До участі у змаганнях зі скі-альпінізму запросили Микиту Філіппова, а з шорт-треку – Івана Посашкова та Альону Крилову.
- В інших збірних на Олімпіаді теж є росіяни. У Грузії таких 75% від загальної кількості учасників.