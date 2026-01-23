Украина пожаловалась в УЕФА на россиянина, который кричал оскорбления на Евро по футзалу

Украинская ассоциация футбола обратилась в дисциплинарные органы УЕФА относительно инцидента на чемпионате Европы по футзалу. Чиновники требуют наказать игрока сборной Армении за позорный поступок.

Этнический россиянин Денис Неведров после финального свистка стартового матча Евро обматерил Украину. Теперь его действиям должны дать юридическую оценку, отметила УАФ на своем сайте.

Что заявила УАФ об инциденте с россиянином на Евро-2026?

Украинская ассоциация футбола направила обращение в адрес Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА, в котором указала на неспортивное поведение со стороны Неведрова. Это нарушение по меньшей мере трех статей Дисципиларных правил организации.

Однако в УАФ отмечают, что этот эпизод следует квалифицировать строже, чем просто неспортивный. Учитывая происхождение футзалиста в реалиях войны, которую ведет его родина против Украины, речь идет о ксенофобии, которая является тяжелой формой дискриминации.

Мы настаиваем, что подобный язык ненависти и унижения достоинства неприемлем с точки зрения прав человека, здравого смысла и общих ценностей Футбольной семьи,

– отметили в УАФ.

Чиновники требуют применить против Неведрова дисциплинарные санкции.

Что сказал россиянин после матча Украина – Армения?

Прямо на камеру во время трансляции этнический россиянин позволил себе позорные высказывания в адрес сборной Украины.

Игрок прокричал фразу "Лохи, Украина! Лохи, на**й" во время празднования победы.

