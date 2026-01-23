Україна поскаржилася в УЄФА на росіянина, який кричав образи на Євро з футзалу

Українська асоціація футболу звернулася до дисциплінарних органів УЄФА щодо інциденту на чемпіонаті Європи з футзалу. Чиновники вимагають покарати гравця збірної Вірменії за ганебний вчинок.

Етнічний росіянин Денис Нєвєдров після фінального свистка стартового матчу Євро обматюкав Україну. Тепер його діям повинні дати юридичну оцінку, зазначила УАФ на своєму сайті.

Що заявила УАФ про інцидент з росіянином на Євро-2026?

Українська асоціація футболу надіслала звернення на адресу Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА, у якому вказала на неспортивну поведінку з боку Нєвєдрова. Це порушення щонайменше трьох статей Дисципіларних правил організації.

Проте в УАФ наголошують, що цей епізод варто кваліфікувати суворіше, ніж просто неспортивний. Враховуючи походження футзаліста в реаліях війни, яку веде його батьківщина проти України, йдеться про ксенофобію, яка є найтяжчою формою дискримінації.

Ми наполягаємо, що подібна мова ненависті та приниження гідності є неприйнятною з точки зору прав людини, здорового глузду та спільних цінностей Футбольної родини,

– наголосили в УАФ.

Чиновники вимагають застосувати проти Нєвєдрова дисциплінарні санкції.

Що сказав росіянин після матчу Україна – Вірменія?

Просто на камеру під час трансляції етнічний росіянин дозволив собі ганебні вислови на адресу збірної України.

Гравець прокричав фразу "Лохи, Україна! Лохи, на**й" під час святкування перемоги.

Як Україна виступає на Євро-2026 з футзалу?