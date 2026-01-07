Российскую волейболистку не пустили в Польшу на матч Лиги чемпионов
- Российская волейболистка Арина Федоровцева не смогла въехать в Польшу на матч из-за окончания шенгенской визы и польских ограничений для россиян.
- Несмотря на отсутствие Федоровцевой, Фенербахче победил Строители Лодзь со счетом 3:
Турецкий Фенербахче в рамках волейбольной Лиги чемпионов среди женщин встречался на выезде с польским Будовляны Лодзь. Важный поединок пропустила российская доигровщица "желтых канареек" Арина Федоровцева.
Перед самым поединком россиянке Арине Федоровцевой запретили въезд в Польшу. У спортсменки закончилось действие шенгенской визы, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Фенербахче.
Почему Польша не пропустила на матч российскую волейболистку?
В заявлении клуба говорится, что в Польше действуют ограничения в отношении граждан России. Документы на получение новой визы были поданы через другую европейскую страну. Процесс получения визы затянулся из-за новогодних праздников. Впрочем, даже получение новой визы не спасло россиянку от санкций. В Польше отказали Федоровцевой во въезде.
Поскольку срок действия текущей визы Арины Федоровцевой заканчивался в конце года и совпадал с рождественскими и новогодними праздниками, не удалось обработать новую заявку на получение визы через другую страну. Таким образом, наша игрок не сможет принять участие в матче,
– говорится в заявлении Фенербахче.
Мать спортсменки в интервью пропагандистам возмутилась отказом во въезде, назвав действия польской стороны "антироссийскими рефлексами, берущими верх над здравым смыслом".
Отметим, что отсутствие 21-летней россиянки не сказалось на игре команды. Волейболистки турецкого Фенербахче одержали выездную победу над Будовляны Лодзь со счетом 3:0.
После трех сыгранных матчей Фенербахче возглавляет турнирную таблицу группы В женской Лиги чемпионов (9 очков). Представитель Польши Будовляны замыкает квартет с одним зачетным пунктом.
Что известно о россиянке Федоровцевой?
- Арина Федоровцева родилась 19 января 2004 года в Москве. Ее отец – олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев.
- Девушка сначала занималась плаванием, а с 10-летнего возраста перешла в волейбол. В России выступала за Динамо-Казань, с которым стала чемпионкой в 2021 году.
- В том же году подписала контракт с турецким Фенербахче. В составе "желтых канареек" дважды выиграла чемпионат Турции, Кубок и Суперкубок Турции. В сезоне 2024 – 2025 выступала в Китае за Шанхай Брайт Юбест.