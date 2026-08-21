Первый международный турнир для российских спортсменов после начала полномасштабного вторжения в Украину вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Мария Фефелова и Артам Валов выступили на этапе юниорской серии Гран-при ISU, где их музыкальное сопровождение вызвало возмущение украинцев, передает 24 Канал.

Россияне вышли на лед под "Щедрик"

Фефелова и Валов приняли участие в ритмическом танце. Для своего выступления российские фигуристы выбрали микс из композиции V for Vivaldi и инструментальной версии Carol of the Bells Томи Профита.

Последняя композиция фактически является современной обработкой всемирно известного "Щедрика" Николая Леонтовича. Именно поэтому выбор музыки российскими спортсменами вызвал бурную реакцию среди украинских болельщиков.

На эту ситуацию обратили внимание пользователи Reddit. Один из них предположил, что выбор композиции мог быть сознательной провокацией со стороны Российской федерации фигурного катания.

Если Федерация фигурного катания России действительно планировала нанести удар по всем украинским фигуристам, то более злонамеренного способа сделать это они и представить себе не могли,

– написал пользователь.

"Ноль дней, чтобы Россия ничего не украла"

Ситуацию назвали особенно циничной из-за того, что россияне вернулись к международным соревнованиям после длительного запрета, связанного с полномасштабной войной против Украины.

Пользователи соцсетей подчеркнули, что "Щедрик" имеет явно украинское происхождение, ведь его автором является выдающийся украинский композитор Николай Леонтович. В Threads украинцы саркастически отреагировали на выступление российской пары фразой: "Не прошло и дня, как Россия ничего не украла у Украины".

Напомним, легкоатлетка Ярослава Магучих резко отреагировала на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям. Украинская олимпийская чемпионка назвала их террористами.