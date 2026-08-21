Перший міжнародний турнір для російських спортсменів після початку повномасштабного вторгнення в Україну обернувся гучним обговоренням у соцмережах. Марія Фефелова та Артам Валов виступили на етапі юніорської серії Гран-прі ISU, де їхній музичний супровід викликав обурення українців, передає 24 Канал.

Росіяни вийшли на лід під "Щедрик"

Фефелова та Валов взяли участь у ритмічному танці. Для свого прокату російські фігуристи обрали мікс композиції V for Vivaldi та інструментальної версії Carol of the Bells Томі Профіта.

Остання композиція фактично є сучасною обробкою всесвітньо відомого "Щедрика" Миколи Леонтовича. Саме тому вибір музики російськими спортсменами викликав бурхливу реакцію серед українських уболівальників.

На ситуацію звернули увагу користувачі Reddit. Один із них припустив, що вибір композиції міг бути свідомою провокацією з боку російської федерації фігурного катання.

Якщо Федерація фігурного катання Росії дійсно планувала завдати удару по всіх українських фігуристах, то більш зловмисного способу зробити це вони й уявити не могли,

– написав користувач.

"Нуль днів, щоб Росія нічого не вкрала"

Особливо цинічним ситуацію назвали через те, що росіяни повернулися до міжнародних стартів після тривалої заборони, пов'язаної з повномасштабною війною проти України.

Користувачі соцмереж наголосили, що "Щедрик" має чітке українське походження, адже його автором є видатний український композитор Микола Леонтович. У Threads українці саркастично відреагували на виступ російської пари фразою: "Не минуло й дня, як Росія нічого не вкрала в України".

Нагадаємо, легкоатлетка Ярослава Магучіх різко відреагувала на допуск російських спортсменів до міжнародних змагань. Українська олімпійська чемпіонка назвала їх терористами.