Российские футбольные клубы и сборные не вернутся в турниры ФИФА и УЕФА

Российский спорт стремительно возвращается на международную арену. Правда, в футболе дела у страны-агрессора обстоят не так хорошо.

Во вторник, 7 июля, стало известно, что Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку членства ОКР. Также МОК рекомендовал федерациям снять все ограничения для российских спортсменов. Однако футбольные организации пока не планируют возвращать российские команды в международный спорт, пишет The Telegraph.

Какое решение приняли футбольные чиновники?

По информации источника, быстрых положительных изменений для россиян не предвидится. Пока что они по-прежнему не будут участвовать в международных футбольных турнирах.

Является ли такое решение новым в мировом футболе?

Решение международных футбольных организаций является продолжением их неизменной позиции. В начале июня стало ясно, что россиян нет в списках участников соревнований на сезон 2026/27. Согласно опубликованному распределению мест на следующий еврокубковый цикл, российские клубы не получили ни одной квоты в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Правда, россияне могли сохранять надежду на изменение такого решения после снятия ограничений со стороны МОК. Вечером 7 июля в ФИФА отметили, что изучают юридические последствия действий Международного олимпийского комитета. Это оставляло "открытые двери" для включения российских команд в турниры ФИФА.