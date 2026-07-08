У вівторок, 7 липня, стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет тимчасово скасував призупинення членства ОКР. Також МОК рекомендував федераціям прибрати всі обмеження для російських спортсменів. Але футбольні організації поки не планують повертати у міжнародний спорт російські команди, пише The Telegraph.

Яке рішення ухвалили футбольні чиновники?

За інформацією джерела, швидких позитивних змін для росіян не планується. Наразі вони і надалі не гратимуть у міжнародних турнірах з футболу.

Чи є таке рішення новим у світовому футболі?

Ухвала міжнародних футбольних організацій є продовженням сталої позиції. На початку червня стало зрозуміло, що росіян немає у списках учасників змагань на сезон 2026/27. Згідно з опублікованим розподілом місць на наступний єврокубковий цикл, російські клуби не отримали жодної квоти в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Щоправда, росіяни могли зберігати сподівання на зміну подібного рішення після зняття обмежень від МОК. Ввечері 7 липня у ФІФА зазначали, що вивчають юридичні наслідки дій Міжнародного олімпійського комітету. Це залишало "відкриті двері" для включення російських команд у турнірі ФІФА.