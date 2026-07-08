Ще раніше цього року президент організації Джанні Інфантіно навіть не приховував, що є прихильником ідеї якомога швидшого відновлення присутності країни-вбивці у світовому футболі. Тепер випала чудова нагода зробити це, прикрившись рішенням МОК, пише 24 Канал.

Чи можуть російські клуби і збірні повернути на світовий рівень?

У ФІФА поки обмежуються словами про те, що вивчають правові наслідки зняття санкцій з Росії на рівні олімпійських відбіркових змагань і скористаються правом самостійно визначати доцільність допуску національної асоціації, як це і визначено МОК.

Але на тлі відвертої любові Інфантіно до російських грошей залишається мало сумніву у тому, що президент ФІФА просуватиме ідею повного відновлення представництва країни-агресора на рівні світових першостей. Далеко ходити за прикладом і не треба: у червні російські дитячі команди U-15 вже допустили до чемпіонату світу.

Питання тепер хіба що з УЄФА, що керує усіма відбірковими змаганнями, через які росіяни можуть кваліфікуватися на Мундіалі у різних вікових категоріях. Європейський футбольний союз у 2023 році вже здійнював спробу повернути росіян на юнацький рівень, але зіштовхнувся з максимальним опором країн-членів, які відмовилися грати з агресором. Такий сценарій можливий і цього разу.

Як відновлення прав росіян на виступ у змаганнях перетворилось на негативний тренд 2026 року?

На жаль, саме цьогоріч повернення представниців країни-вбивці на світову спортивну арену стало особливо активним.

Повністю знято санкції з росіян, з правом використання національних символів, було у таких популярних видах спорту як стрибки у воду, плавання, водне поло, вільна боротьба, спортивна та художня гімнастики, тхеквондо тощо.

Однією з найпринциповіших залишалася хіба що організація World Athletics, яка нещодавно офіційно відмовилася змінювати санкції проти російських легкоатлетів.