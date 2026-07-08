Еще в начале этого года президент организации Джанни Инфантино даже не скрывал, что поддерживает идею как можно более скорого восстановления участия страны-убийцы в мировом футболе. Теперь представилась прекрасная возможность сделать это, прикрывшись решением МОК, пишет 24 Канал.

Смогут ли российские клубы и сборные вернуться на мировой уровень?

В ФИФА пока ограничиваются словами о том, что изучают правовые последствия снятия санкций с России на уровне олимпийских отборочных соревнований и воспользуются правом самостоятельно определять целесообразность допуска национальной ассоциации, как это и предусмотрено МОК.

Но на фоне откровенной любви Инфантино к российским деньгам остается мало сомнений в том, что президент ФИФА будет продвигать идею полного восстановления представительства страны-агрессора на уровне мировых первенств. Далеко ходить за примером и не нужно: в июне российские детские команды U-15 уже были допущены к чемпионату мира.

Вопрос теперь разве что с УЕФА, которая руководит всеми отборочными соревнованиями, через которые россияне могут квалифицироваться на чемпионат мира в различных возрастных категориях. Европейский футбольный союз в 2023 году уже предпринимал попытку вернуть россиян на юношеский уровень, но столкнулся с максимальным сопротивлением стран-членов, которые отказались играть с агрессором. Такой сценарий возможен и на этот раз.

Как восстановление прав россиян на участие в соревнованиях превратилось в негативный тренд 2026 года?

К сожалению, именно в этом году возвращение представителей страны-убийцы на мировую спортивную арену стало особенно активным.

Санкции в отношении россиян были полностью сняты, с правом использования национальных символов, в таких популярных видах спорта, как прыжки в воду, плавание, водное поло, вольная борьба, спортивная и художественная гимнастика, тхэквондо и т. д.

Одной из самых принципиальных оставалась разве что организация World Athletics, которая недавно официально отказалась смягчать санкции в отношении российских легкоатлетов.