Речь идет о Рухе и его ближайшем матче против черкасского ЛНЗ. "Желто-черных" скосила эпидемия гриппа. В лазарете команды оказались не только футболисты, но и представители административно-тренерского состава.

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Официальное заявление Руха

Из-за чего "желто-черные" попросили перенести их первый официальный поединок в новом 2025-м году. Соперник Руха вошел в сложную ситуацию и согласился отсрочить их очную битву. После чего оба клуба подали ходатайство в УПЛ.

Уже на следующий день 19 февраля на официальном сайте "Руха появилось заявление относительно данного матча против ЛНЗ, сообщает 24 Канал. Согласно ему можно понять, что в дирекции украинской лиги проигнорировали запрос "желто-черных". Поэтому поединок Рух – ЛНЗ состоится в запланированную дату – 22 февраля на "Арене Львов". Начало встречи в 18:00.

Хотя ФК Рух твердо убежден, что ситуация, которая сложилась с массовым заболеванием футболистов, имеет явные признаки форс-мажора и обстоятельства непреодолимой силы. И Регламент соревнований позволяет в этом случае перенести матч. А мотивацией обращения ФК Рух в соответствующие органы о переносе матча было желание донести, что в УПЛ должен преобладать спортивный принцип. Команды должны быть конкурентными и находиться в равных условиях, чтобы проводить бескомпромиссные и интересные поединки, которые будут вызывать интерес у болельщиков,

– говорится в заявлении Руха.

Отметим, что этот матч будет замыкать субботнюю программу 18-го тура УПЛ-2024/2025.

К слову. Будущая встреча Руха и ЛНЗ будет уже четвертой в истории их противостояния. Сейчас "желто-черные" имеют в своем активе одну победу и два поражения. Ни один из поединков не сводился к ничьей.

Команда Виталия Пономарева с 23 баллами и на 7-м месте ушла на зимний перерыв. Зато клуб из Черкасс набрал в 17-ти турах 19 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице первенства.