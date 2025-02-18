Речь идет об игре Рух – ЛНЗ. Львовский клуб хочет перенести ее из-за заболевания большого количества игроков и тренерско-административного штаба, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт "желто-черных".

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Судьбу матча решит дирекция УПЛ

Черкасский коллектив пошел навстречу и согласился сыграть позже. Сейчас оба клуба подали ходатайство в дирекцию УПЛ.

Рух предоставил всю необходимую подтверждающую документацию в спортивно-медицинский комитет УАФ о состоянии заболеваемости в команде. К слову, сейчас во Львовской области показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил эпидемический порог на 46%,

– говорится в заявлении клуба.

Справка. Пока нет официального решения по этому поединку, его судьбу будет решать дирекция УПЛ. Он должен был состояться 22 февраля в 18:00.

Отметим, что в комментарии для ТаТоТаке генеральный директор Руха Игорь Дедышин рассказал, что стороны пытаются перенести игру на 11 марта. Однако "УПЛ говорит, что регламентом не предусмотрено переносов, даже при условии согласия двух клубов".

Поэтому теперь обе команды ожидают заключение спортивно-медицинского комитета УАФ. Если он подтвердит, что у "желто-черных" недостаточно здоровых футболистов для проведения матча и интерпретирует эту ситуацию как форс-мажор – игра будет перенесена.