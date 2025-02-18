Йдеться про гру Рух – ЛНЗ. Львівський клуб хоче перенести її через захворювання великої кількості гравців і тренерсько-адміністративного штабу, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт "жовто-чорних".

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Долю матчу вирішить дирекція УПЛ

Черкаський колектив пішов назустріч і погодився зіграти пізніше. Наразі обидва клуби подали клопотання до дирекції УПЛ.

Рух надав всю необхідну підтверджувальну документацію у спортивно-медичний комітет УАФ щодо стану захворюваності в команді. До слова, наразі у Львівській області показник захворюваності на ГРВІ та грип перевищив епідемічний поріг на 46%,

– йдеться у заяві клубу.

Довідка. Наразі немає офіційного рішення щодо цього поєдинку, його долю вирішуватиме дирекція УПЛ. Він мав відбутися 22 лютого о 18:00.

Зазначимо, що в коментарі для ТаТоТаке генеральний директор Руха Ігор Дедишин розповів, що сторони намагаються перенести гру на 11 березня. Проте "УПЛ каже, що регламентом не передбачено переносів, навіть за умови згоди двох клубів".

Тож тепер обидві команди очікують на висновок спортивно-медичного комітету УАФ. Якщо він підтвердить, що у "жовто-чорних" недостатньо здорових футболістів для проведення матчу та інтерпретує цю ситуацію як форс-мажор – гру буде перенесено.