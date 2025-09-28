Бронзовый призер прошлого чемпионата донецкий Шахтер воспользовался потерей очков главного конкурента за чемпионство. "Горняки" без проблем разобрались с львовским Рухом в поединке 7-го тура.

В воскресенье, 28 сентября, на "Арене-Львов" состоялся матч 7-го тура УПЛ, в котором встретились Рух и Шахтер. Соперники решают диаметрально противоположные задачи в чемпионате, пишет 24 Канал.

Как сыграли Рух и Шахтер?

Донецкий Шахтер в случае победы мог обойти Динамо и выйти на первое место в таблице. А вот Рух борется за выживание в элитном дивизионе.

С первых минут "горняки" оккупировали половину поля соперника, но "желто-черные" успешно отбивались от атак.

На 27-й минуте Бондаренко отдал пас на Мейреллиша, который пробил в ближний угол. Этот гол стал первым в чемпионате для 18-летнего бразильца.

Пропущенный мяч надломил хозяев. Сразу же Рух пропустил второй гол. После ассиста Конопли отличился Педриньо.

Бразильская феерия продолжилась во втором тайме. На 49-й минуте матча тот же Педриньо оформил дубль после быстрой контратаки.

А финальную точку в компенсированное время поставил еще один 18-летний бразилец – Изаки. Кстати, юный полузащитник забивает во втором подряд поединке в УПЛ.

Рух – Шахтер 0:4

Голы: Мейреллиш, 27, Педриньо 31, 49, Л. Изаки, 90

Видеообзор матча Рух – Шахтер

Каково турнирное положение команд в УПЛ?

Благодаря победе над Рухом Шахтер набрал 17 очков и единолично возглавил турнирную таблицу УПЛ. Подопечные Турана на два балла опережают Динамо, которое потеряло очки в матче с Карпатами (3:3).

Львовский Рух продолжает находиться на дне турнирной таблицы. У команды Ивана Федыка лишь три балла в семи матчах чемпионата.

Следующий поединок донецкий Шахтер сыграет 2 октября в рамках первого тура Лиги конференций. Соперником "горняков" будет шотландский Абердин.