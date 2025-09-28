Шахтар розгромив Рух та вийшов на перше місце в УПЛ
- Шахтар переміг Рух з рахунком 4:0 в матчі 7-го туру УПЛ, завдяки чому вийшов на перше місце в турнірній таблиці.
- Голи забили Мейрелліш, Педріньйо (двічі) та Ізакі, а наступний матч Шахтар проведе 2 жовтня проти Абердіна у Лізі конференцій.
Бронзовий призер минулого чемпіонату донецький Шахтар скористався втратою очок головного конкурента за чемпіонство. "Гірники" без проблем розібралися з львівським Рухом у поєдинку 7-го туру.
У неділю, 28 вересня, на "Арені-Львів" відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зустрілися Рух та Шахтар. Суперники вирішують діаметрально протилежні завдання у чемпіонаті, пише 24 Канал.
Як зіграли Рух та Шахтар?
Донецький Шахтар у разі перемоги міг обійти Динамо та вийти на перше місце в таблиці. Натомість Рух бореться за виживання в елітному дивізіоні.
З перших хвилин "гірники" окупували половину поля суперника, але "жовто-чорні" успішно відбивалися від атак.
На 27-й хвилині Бондаренко віддав пас на Мейрелліша, який пробив у ближній кут. Цей гол став першим у чемпіонаті для 18-річного бразильця.
Пропущений м'яч надломив господарів. Одразу ж Рух пропустив другий гол. Після асисту Коноплі відзначився Педріньйо.
Бразильська феєрія продовжилася у другому таймі. На 49-й хвилині матчу той же Педріньйо оформив дубль після швидкої контратаки.
А фінальну крапку у компенсований час поставив ще один 18-річний бразилець – Ізакі. До речі, юний півзахисник забиває у другому поспіль поєдинку в УПЛ.
Рух – Шахтар 0:4
Голи: Мейрелліш, 27, Педріньйо 31, 49, Л. Ізакі, 90
Відеоогляд матчу Рух – Шахтар
Яке турнірне положення команд в УПЛ?
- Завдяки перемозі над Рухом Шахтар набрав 17 очок та одноосібно очолив турнірну таблицю УПЛ. Підопічні Турана на два бали випереджають Динамо, яке втратило очки в матчі з Карпатами (3:3).
- Львівський Рух продовжує знаходитися на дні турнірної таблиці. У команди Івана Федика лише три бали у семи матчах чемпіонату.
Наступний поєдинок донецький Шахтар зіграє 2 жовтня в рамках першого туру Ліги конференцій. Суперником "гірників" буде шотландський Абердін.