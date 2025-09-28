У неділю, 28 вересня, на "Арені-Львів" відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зустрілися Рух та Шахтар. Суперники вирішують діаметрально протилежні завдання у чемпіонаті, пише 24 Канал.

Як зіграли Рух та Шахтар?

Донецький Шахтар у разі перемоги міг обійти Динамо та вийти на перше місце в таблиці. Натомість Рух бореться за виживання в елітному дивізіоні.

З перших хвилин "гірники" окупували половину поля суперника, але "жовто-чорні" успішно відбивалися від атак.

На 27-й хвилині Бондаренко віддав пас на Мейрелліша, який пробив у ближній кут. Цей гол став першим у чемпіонаті для 18-річного бразильця.

Пропущений м'яч надломив господарів. Одразу ж Рух пропустив другий гол. Після асисту Коноплі відзначився Педріньйо.

Бразильська феєрія продовжилася у другому таймі. На 49-й хвилині матчу той же Педріньйо оформив дубль після швидкої контратаки.

А фінальну крапку у компенсований час поставив ще один 18-річний бразилець – Ізакі. До речі, юний півзахисник забиває у другому поспіль поєдинку в УПЛ.

Рух – Шахтар 0:4

Голи: Мейрелліш, 27, Педріньйо 31, 49, Л. Ізакі, 90

Відеоогляд матчу Рух – Шахтар

Яке турнірне положення команд в УПЛ?

Завдяки перемозі над Рухом Шахтар набрав 17 очок та одноосібно очолив турнірну таблицю УПЛ. Підопічні Турана на два бали випереджають Динамо, яке втратило очки в матчі з Карпатами (3:3).

Львівський Рух продовжує знаходитися на дні турнірної таблиці. У команди Івана Федика лише три бали у семи матчах чемпіонату.

Наступний поєдинок донецький Шахтар зіграє 2 жовтня в рамках першого туру Ліги конференцій. Суперником "гірників" буде шотландський Абердін.