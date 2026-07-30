Украинские футболисты Руслан Малиновский и Арсений Батагов могут оказаться в несколько неловком положении. Трабзонспор планирует сыграть с россиянами.

Руководство турецкого Трабзонспора запланировало матч против российского Зенита. Об этом сообщил главный тренер команды Фатих Текке, пишет 24 Канал.

Что ждет Малиновского и Батагова

Украинские футболисты могут стать заложниками обстоятельств. Об этом стало известно из интервью тренера турецкого клуба Фатиха Текке, которое специалист дал российским СМИ.

Думаю, мы сыграем товарищеский матч с Зенитом этой осенью,

– сказал Текке.

Сам Текке также играл за клуб из Санкт-Петербурга в 2006–2009 годах, поэтому его тяга к "болотам" не удивляет. Кроме того, Фатих выступал за Рубин.

Пока точно неизвестны дата, место и то, будут ли Руслан Малиновский и Арсений Батагов вынуждены иметь какое-либо отношение к этой инициативе.

Отметим, что в Зените работает предатель Украины Анатолий Тимощук, который уже девятый год входит в тренерский штаб клуба из страны-оккупанта.

Что известно об общих планах Трабзонспора

Турецкий Трабзонспор активно следит за украинским футбольным рынком. Новой трансферной целью клуба стал нападающий Жироны Владислав Ванат.

Президент клуба также рассказал о заинтересованности в услугах Виктора Цыганкова.