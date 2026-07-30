Керівництво турецького Трабзонспору заплановало поєдинок проти російського Зеніту. Про це повідомив головний тренер команди Фатіх Текке, пише 24 Канал.

Що очікує на Малиновського та Батагова

Українські футболісти можуть стати заручниками обставин. Про це стало відомо з інтерв’ю тренера турецького колективу Фатіха Текке, який фахівець дав російським медіа.

Гадаю, ми зіграємо товариський матч із Зенітом цієї осені,

– сказав Текке.

Сам Текке також грав за клуб із Санкт-Петербурга у 2006-2009 рр, тому його тяга до "боліт" не дивує. Крім цього, Фатіх виступав за Рубін.

Наразі точної невідома дата, місце і те, чи Руслан Малиновський та Арсеній Батагов змушені будуть мати якийсь зв’язок з цією ініціативою.

Зазначимо, що у Зеніті працює зрадник України Анатолій Тимощук, який уже дев'ятий рік входить до тренерського штабу клубу з країни-окупанта.

Що відомо про загальні плани Трабзонспора

Турецький Трабзонспор активно стежить за українським футбольним ринком. Новою трансферною метою клубу став нападник Жирони Владислав Ванат.

Президент клубу також розповів про зацікавленість у послугах Віктора Циганкова.