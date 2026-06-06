Малиновский стал игроком Трабзонспора: что известно о трансфере лидера сборной Украины
Руслан Малиновский покинул итальянскую Серию А и продолжит карьеру в Турции. Украинский хавбек стал игроком одного из самых амбициозных клубов страны.
После нескольких сезонов в чемпионате Италии опытный полузащитник решил попробовать свои силы в новой среде. О подписании 33-летнего украинца Трабзонспор сообщил на своих страницах в соцсетях.
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Что известно о трансфере Малиновского?
Руслан Малиновский присоединился к новой команде на правах свободного агента после завершения сотрудничества с итальянской Дженоа. Соглашение между сторонами рассчитано на три года.
В турецкой команде Малиновский воссоединится с другим украинским футболистом Арсением Батаговым. В то же время недавно клуб покинул другой украинец – Александр Зубков, который перебрался в греческий АЕК.
Презентацию новичка Трабзонспор провел в необычном стиле, опубликовав креативное видео с отсылкой к культовому фильму "Матрица".
Новая команда украинца будет играть в Лиге Европы
Переход в Трабзонспор открывает для Малиновского возможность снова выступать на высоком европейском уровне. В прошлом сезоне турецкий клуб финишировал третьим в Суперлиге и получил Кубок Турции, благодаря чему получил путевку в Лигу Европы.
Последним клубом Руслана была Дженоа, за которую он выступал с 2023 года. Несмотря на тяжелую травму, которую украинец перенес ранее, он сумел вернуться на поле и оставался важной фигурой команды. Теперь один из лидеров сборной Украины попытается помочь Трабзонспору достичь новых успехов как на внутренней арене, так и в еврокубках.
Ранее сообщалось, что в Турции Малиновский будет получать 1,2 миллиона евро в год. Transfermarkt оценивает фуболиста сборной Украины в 2,5 миллиона евро.
Чем известен Малиновский?
- До переезда в Турцию и выступлений за Дженоа, куда он изначально перешел из французского Марселя, Малиновский прошел яркий европейский путь.
- Свою зарубежную карьеру он начинал в бельгийском Генке. Однако наибольшее признание в Европе Руслан завоевал в составе итальянской Аталанты, где стал одним из ключевых исполнителей в тактических схемах Джан Пьеро Гасперини.
- За годы выступлений в Европе Малиновский собрал солидную коллекцию наград. Вместе с Генком он становился чемпионом Бельгии, а в составе Аталанты трижды получал бронзовые медали Серии А и играл в финале Кубка Италии.
- Украинец завоевал престижный индивидуальный титул лучшего ассистента чемпионата Италии по итогам сезона 2020/21, отдав 12 голевых передач.