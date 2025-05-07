Игрок сборной Украины Руслан Малиновский во второй раз стал отцом

В семье футболиста сборной Украины и итальянской Дженоа Руслан Малиновский произошло пополнение. Его супруга Роксана родила сына.

Радостное событие в семье полузащитника Дженоа и сборной Украины Руслана Малиновского произошло 7 мая. О рождении сына сообщила Роксана Малиновская, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм жены футболиста.

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Пополнение в семье Малиновского

Роксана опубликовала фото с малышом из роддома в Генуе. На фотографии будущий футболист крепко держится за маму.

"Наш малыш наконец-то с нами", – подписала публикацию жена Малиновского.

Роксана Малиновская вместе с малышом / фото из инстаграма жены футболиста

Пополнение в семье Малиновских / фото из инстаграма жены футболиста

Напомним, что супруги Малиновские воспитывают дочь Оливию., Она родилась в 2019 году. Руслан и Роксана находятся в браке с 2016 года.

Отметим, что Руслан Малиновский досрочно завершил сезон. 32-летний футболист вынужден был сделать плановую операцию. Ему с ноги удалили металическую пластину.