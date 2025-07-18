В допинг-пробе, взятой 14 марта 2025 года, был обнаружен запрещенный диуретик гидрохлортиазид. Сейчас проводится расследование, пишет 24 Канал со ссылкой на Athletics Integrity Unit (AIU).

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Допинг-скандал со спортсменкой

Чепнгетич добровольно согласилась на временное отстранение еще 19 апреля 2025 года. Это стандартная процедура на время расследования, которое определит дальнейшую судьбу спортсменки.

Гидрохлортиазид, обнаружен в образце, является мочегонным препаратом, который может использоваться для маскировки других запрещенных веществ. Его присутствие в допинг-пробе считается серьезным нарушением антидопинговых правил.

Рут Чепнгетич – одна из самых успешных марафонок мира последних лет. В октябре 2024 года она установила мировой рекорд в марафоне, преодолев дистанцию за 2:09:57 во время марафона в Чикаго. Также на ее счету победа на чемпионате мира 2019 года в Дохе и "серебро" на чемпионате мира по полумарафону 2018 года.

Сейчас AIU продолжает расследование инцидента. Если вина будет доказана, Чепнгетич может грозить многолетняя дисквалификация, которая поставит под угрозу ее дальнейшую карьеру в легкой атлетике.

Напомним, что недавно погиб Феликс Баумгартнер, прославившийся прыжком из космоса.