У допінг-пробі, взятій 14 березня 2025 року, було виявлено заборонений діуретик гідрохлортіазид. Наразі проводиться розслідування, пише 24 Канал з посиланням на Athletics Integrity Unit (AIU).

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Допінг-скандал зі спортсменкою

Чепнгетич добровільно погодилася на тимчасове відсторонення ще 19 квітня 2025 року. Це стандартна процедура на час розслідування, яке визначить подальшу долю спортсменки.

Гідрохлортіазид, виявлений у зразку, є сечогінним препаратом, який може використовуватись для маскування інших заборонених речовин. Його присутність у допінг-пробі вважається серйозним порушенням антидопінгових правил.

Рут Чепнгетич – одна з найуспішніших марафонок світу останніх років. У жовтні 2024 року вона встановила світовий рекорд у марафоні, подолавши дистанцію за 2:09:57 під час марафону в Чикаго. Також на її рахунку перемога на чемпіонаті світу 2019 року в Досі та "срібло" на чемпіонаті світу з напівмарафону 2018 року.

Наразі AIU продовжує розслідування інциденту. Якщо провину буде доведено, Чепнгетич може загрожувати багаторічна дискваліфікація, яка поставить під загрозу її подальшу кар'єру в легкій атлетиці.

Нагадаємо, що нещодавно загинув Фелікс Баумгартнер, що прославився стрибком з космосу.