Adv

В Украине посмотреть матч Лиги чемпионов можно будет на медиасервисе MEGOGO, сообщает 24 Канал.

популярные видео

Во сколько начнется матч Сабах – Барселона

Прямая трансляция матча будет доступна на OTT-платформе MEGOGO в разделе "Спорт" по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Отметим, что встреча между Сабахом и Барселоной начнется в 19:45 по киевскому времени.

Барселона впервые сыграет против Сабаха

В 2026 году Сабах дебютировал в Лиге чемпионов и даже одержал первую победу, обыграв Славию из Праги (2:0). Однако три других матча азербайджанцы проиграли, поэтому занимают лишь 31-е место в турнирной таблице.

Футболисты Барселоны, которым предстоит преодолеть 3970 километров ради этой игры, имеют в активе три победы. Еще один матч каталонцы проиграли, поэтому занимают 5-е место.