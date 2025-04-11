В Формуле-1 на прошлой неделе состоялся третий этап сезона. На гран-при Японии торжествовал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, который провел безошибочную гонку.

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Штраф за туалет

Кроме того, во время этапа возник скандал с пилотом Уильямс Карлосом Сайнсом. Испанец опоздал на исполнение гимна Японии, за что получил штраф в 20 тысяч евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на FIA.

Как сообщил врач Карлоса, это произошло из-за того, что гонщик задержался в туалете. Он предоставил справку о том, что у Сайнса были проблемы с пищеварением. Поэтому FIA сократила штраф до 10 тысяч евро, а другую половину от определенной перед этим суммы оставила в виде условного штрафа.

Сейчас же Карлосу грозит новое наказание за нецензурную брань. Комментируя предыдущий штраф, пилот Уильямса решил остроумно пошутить относительно своей задержки в туалете:

Я опоздал всего на 5 секунд и поэтому получил штраф в 10 тысяч евро. Для меня это очень странно, но окей. Что ж, дерьмо случается,

– заявил Сайнс.

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Карьера Карлоса Сайнса

Отметим, что испанец финишировал 14-ым на гран-при Японии. Напомним, что ранее 30-летний пилот выступал за команды Торо Россо, Рено и Макларен, но больше всего запомнился в Феррари.

В итальянские команде Карлос был с 2021 по 2024 годы. За этот период он выиграл три гран-при, а в 2022 и 2024 годах финишировал пятым в итоговой таблице. В текущем сезоне Сайнс имеет в своем активе 1 зачетный балл за десятое место на этапе в Китае.