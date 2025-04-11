У Формулі-1 минулого тижня відбувся третій етап сезону. На гран-прі Японії тріумфував пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який провів безпомилкову гонку.

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Штраф за туалет

Крім того, під час етапу виник скандал із пілотом Вільямс Карлосом Сайнсом. Іспанець запізнився на виконання гімну Японії, за що отримав штраф у 20 тисяч євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на FIA.

Як повідомив лікар Карлоса, це сталось через те, що гонщик затримався у туалеті. Він надав довідку про те, що у Сайнса були проблеми із травленням. Через це FIA скоротила штраф до 10 тисяч євро, а іншу половину від визначеної перед цим суми залишила у вигляді умовного штрафу.

Зараз же Карлосу загрожує нове покарання за нецензурну лайку. Коментуючи попередній штраф, пілот Вільямса вирішив дотепно пожартувати щодо своєї затримки в туалеті:

Я запізнився лише на 5 секунд і через це отримав штраф у 10 тисяч євро. Для мене це дуже дивно, але окей. Що ж, лайно трапляється,

– заявив Сайнс.

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Кар'єра Карлоса Сайнса

Відзначимо, що іспанець фінішував 14-им на гран-прі Японії. Нагадаємо, що раніше 30-річний пілот виступав за команди Торо Россо, Рено та Макларен, але найбільше запам'ятався у Феррарі.

В італійські команді Карлос був з 2021 по 2024 роки. За цей період він виграв три гран-прі, а у 2022 та 2024 роках фінішував п'ятим у підсумковій таблиці. У поточному сезоні Сайнс має у своєму активі 1 заліковий бал за десяте місце на етапі у Китаї.