У Динамо появился кандидат на замену Ярмоленко

Самба Диалло, который ранее выступал за юношеские составы Динамо, получает новый шанс в первой команде. Главный тренер Динамо Игорю Костюк рассматривает его возвращение в основу.

По информации "Камон, плей", при предыдущем наставнике Александре Шовковском игрок не входил в планы клуба. Однако нынешний тренер видит в нем потенциал и готов дать шанс проявить себя.

Новый шанс для Диалло в Динамо?

Сообщается, что Диалло рассматривают на одном из флангов атаки, как возможную замену Андрею Ярмоленко, для которого этот сезон будет последним в карьере.

В Динамо надеются, что при условии уверенной игры он сможет усилить команду и в будущем принести клубу прибыль от возможного трансфера.

Самба Диалло отметил, что в команду пришел тренер, с которым он уже работал ранее в юношеской команде. По словам футболиста, они хорошо знают друг друга, поэтому сейчас футболист чувствует высокую мотивацию. Он подчеркнул, что уже имел опыт работы с Игорем Владимировичем, поэтому для него сейчас самое важное – внимательно прислушиваться к советам и требованиям наставника и выполнять все, что тот требует.

Также Диалло рассказал, что тренер отметил необходимость серьезно готовиться даже во время отпуска и не позволять себе бездельничать, ведь предыдущая совместная работа в юношеской команде не гарантирует ему места в основном составе команды на нынешнем этапе.

Как играет Диалло?