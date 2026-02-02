По информации "Камон, плей", при предыдущем наставнике Александре Шовковском игрок не входил в планы клуба. Однако нынешний тренер видит в нем потенциал и готов дать шанс проявить себя.
Смотрите также Динамо подпишет легионера, которого потерял Челси – СМИ
Новый шанс для Диалло в Динамо?
Сообщается, что Диалло рассматривают на одном из флангов атаки, как возможную замену Андрею Ярмоленко, для которого этот сезон будет последним в карьере.
В Динамо надеются, что при условии уверенной игры он сможет усилить команду и в будущем принести клубу прибыль от возможного трансфера.
Самба Диалло отметил, что в команду пришел тренер, с которым он уже работал ранее в юношеской команде. По словам футболиста, они хорошо знают друг друга, поэтому сейчас футболист чувствует высокую мотивацию. Он подчеркнул, что уже имел опыт работы с Игорем Владимировичем, поэтому для него сейчас самое важное – внимательно прислушиваться к советам и требованиям наставника и выполнять все, что тот требует.
Также Диалло рассказал, что тренер отметил необходимость серьезно готовиться даже во время отпуска и не позволять себе бездельничать, ведь предыдущая совместная работа в юношеской команде не гарантирует ему места в основном составе команды на нынешнем этапе.
Как играет Диалло?
- Летом 2021 года Диалло подписал контракт с киевским Динамо и сначала выступал в юношеских командах клуба.
- В юношеских соревнованиях Диалло проявил себя как результативный футболист, став одним из ведущих игроков Динамо в Юношеской лиге УЕФА и отметившись точными голами и яркой техникой.
- Летом 2022 года Самба дебютировал за первую команду Динамо в официальных матчах, в частности в групповом раунде Лиги Европы. Позже он также вышел на поле в матчах Украинской Премьер-лиги.
- В сезоне 2024/2025 Диалло выступал в аренде за израильский Хапоэль Иерусалим, где записал на свой счет несколько голов.
- По данным Transfermarkt, в составе Динамо Диалло провел несколько матчей в чемпионате и еврокубках, и отметился одним забитым мячом за основную команду.