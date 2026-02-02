За інформацією "Камон, плей", за попереднього наставника Олександра Шовковського гравець не входив до планів клубу. Однак нинішній тренер бачить у ньому потенціал і готовий дати шанс проявити себе.

Новий шанс для Діалло у Динамо?

Повідомляється, що Діалло розглядають на одному з флангів атаки, як можливу заміну Андрію Ярмоленку, для якого цей сезон буде останнім у кар'єрі.

У Динамо сподіваються, що за умови впевненої гри він зможе підсилити команду та в майбутньому принести клубу прибуток від можливого трансферу.

Самба Діалло зазначив, що до команди прийшов тренер, з яким він уже працював раніше в юнацькій команді. За словами футболіста, вони добре знають одне одного, тому зараз футболіст відчуває високу мотивацію. Він підкреслив, що вже мав досвід роботи з Ігорем Володимировичем, тож для нього зараз найважливіше – уважно дослухатися до порад і вимог наставника та виконувати все, що той вимагає.

Також Діалло розповів, що тренер наголосив на необхідності серйозно готуватися навіть під час відпустки й не дозволяти собі байдикувати, адже попередня спільна робота в юнацькій команді не гарантує йому місця в основному складі команди на нинішньому етапі.

Як грає Діалло?