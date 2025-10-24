Дьявол скрывается в мелочах, – Шовковский откровенно прокомментировал провал Динамо в матче ЛК

В четверг, 23 октября, состоялись матчи второго тура Лиги конференций. В одном из них киевское Динамо на выезде играло против турецкого Самсунспора.

Хозяева одержали разгромную победу со счетом 3:0. После финального свистка Александр Шовковский принял участие в традиционной послематчевой пресс-конференции, где подвел итоги игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Динамо.

К теме Ни одного удара в створ ворот: Динамо позорно проиграло Самсунспору в Лиге конференций

Что сказал Шовковский после поражения Самсунспору?

Главный тренер "бело-синих" заявил, что он старается не перекладывать плохие результаты команды на войну и тяжелые условия, в которых оказались из-за этого украинские клубы. Однако это важный фактор и его следует учитывать.

"Давайте будем откровенными: кто бы что ни говорил, а ситуация, которая сложилась у нас в стране, накладывает свой отпечаток на многое. Я перестал об этом говорить, потому что и так нас много критикуют за то, что мы перекладываем наши неудачи на то, что происходит в Украине. Но откровенно говоря, это нельзя пропустить мимо внимания или не смотреть на это. К нам не хотят ехать игроки, которые могут усилить команду или требуют какие-то бешеные и нереальные в наших реалиях зарплаты.

Очень непросто быть конкурентоспособными, рассчитывая только на свою академию. Когда в 2022 году началась война, много ребят из нашей ДЮФШ покинули территорию Украины и сейчас успешно играют в Испании, Италии Германии и других странах. Это те игроки, которые должны были усиливать Динамо и быть в основной команде. Сегодня ситуация очень непростая не только для футбола, но и для всей страны. Это очевидные моменты, но я перестал о них говорить, потому что уже всем надоело. Поэтому я стараюсь говорить непосредственно о качестве игры", – сказал Шовковский.

Также наставник киевлян ответил на вопрос об Алиу Тиаре, который допустил две результативные ошибки. Он заявил, что не согласен с тем, что сенегалец "привез" два гола и назвал ключевые моменты поединка.

Я не согласен, что было две ошибки, но мы не можем выходить из раздевалки уже уступая 0:1. Безусловно, такие ошибки влияют на действия команды и результат в целом. Хотя при счете 0:1 мы имели прекрасную возможность, которую нужно было использовать – когда мы не забили в пустые ворота. Это тоже ошибка, которая повлияла на итоговый результат. Как я уже говорил, дьявол скрывается в мелочах. К сожалению, эти мелочи в последнее время играют не в нашу пользу. Мы допускаем ошибки как в организации обороны, так и в атаке, когда не реализовываем свои моменты,

– заявил тренер Динамо.

После этого Александр Шовковский рассказал о планах команды, которая потерпела два поражения в стартовых турах Лиги конференций. Он заявил, что киевляне не будут "сливать" еврокубковый турнир.

"Мы будем готовиться к каждой игре и стремиться улучшить свое турнирное положение, добывать победы и зачетные пункты", – пообещал специалист.

К слову. Следующий матч киевское Динамо проведет 26 октября против Кривбасса, который возглавляет турнирную таблицу УПЛ после девяти туров. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Напомним, что также в Лиге конференций накануне сыграл донецкий Шахтер. "Горняки" уступили варшавской Легии со счетом 1:2, пропустив решающий гол уже в компенсированное время.

Как Динамо выступает в сезоне-2025/2026?